Алекс Албон: «Почти что чувствую разочарование, притом, что пробился в третий сегмент и занял 8-е место»

Теги Гран-при Великобритании Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что остался доволен своим выступлением и 8-м местом на старте завтрашней гонки.

«Поразительный уик-энд. Ты как будто чувствуешь разочарование итогами квалификации, притом, что пробился в третий сегмент и занял 8-е место! Но нам нужно быть реалистами. Думаю, в этот уик-энд нам очень быстро удалось набрать оптимальную форму и сразу быть на высоте. Да и я сам быстро вошел в ритм, сумел адаптироваться к ветру и так далее.

Так что по ощущениям мы просто очень хорошо начали уик-энд, а другие по мере того, как проходил уик-энд, нас догнали. Да и в третьем сегменте, как мне кажется, некоторые команды изначально скрывали свои истинные возможности. В итоге мы закончили квалификацию там, где более или менее и ожидали оказаться после такой пятницы.

Но результат все равно потрясающий. Скажи вы нам такое перед началом уик-энда, мы бы ответили, что скорее рассчитываем на 15-е место», – рассказал Албон.

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2 комментария

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ALMANAC
Период в Уильямсе: Албон > Расселл
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