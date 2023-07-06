Джордж Расселл о Ферстаппене: «Мне кажется, что все эти угрозы закончить карьеру являются своего рода тактикой»

Пилот « » высказался о проблеме растущего количества гонок и увеличения нагрузки на участников «Формулы-1».

Недавно «Ф-1» опубликовала календарь на следующий сезон, подразумевающий проведение 24 Гран-при.

В то же время неоднократно заявлял, что если гонок будет становиться все больше, он всерьез задумается о досрочном завершении карьеры.

Расселл же считает, что такими высказываниями Ферстаппена, как главная звезда современной «Формулы-1», лишь набивает себе цену:

«Я думаю, он ноет, потому что хочет больше денег (смеется)! Если серьезно, он самый высокооплачиваемый гонщик в «Формуле-1», и вполне по праву таковым является, учитывая его достижения. Но несмотря на все это мне кажется, что все эти угрозы закончить карьеру являются своего рода тактикой.

Конечно, я надеюсь, что Макс этого не сделает, и что он будет выступать в «Ф-1» как минимум так же долго, как и я, ведь я хочу бороться против лучших в мире гонщиков.

В данный момент я борюсь с Льюисом. И мне хочется так же бороться с Максом, с Шарлем и так далее. И мне кажется, что сейчас дела у «Формулы-1» идут очень неплохо.

Да, работать при таком расписании непросто, и мы не можем просто добавлять и добавлять новые гонки. В какой-то момент при желании добавить одну гонку ты должен быть готов отказаться от другой.

Возможно, что сейчас, все увеличивая количество гонок и при этом не уменьшая объем других обязательств мы и правда перерабатываем. Хотя я уверен, что если бы у нас не было других обязательств (работа на симуляторе, маркетинговые мероприятия и т.д.) мы бы все с радостью гонялись хоть каждую неделю», – рассказал Расселл.

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