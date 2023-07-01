Кристиан Хорнер о борьбе Ферстаппена и Переса: «Было жарко, но, может, Чеко не видел Макса»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал разборки между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

На первом круге спринта на Гран-при Австрии Перес опередил напарника по «Ред Булл» в жесткой борьбе, однако затем Ферстаппен вернул позицию. Максу не понравилось выдавливание на прямой со стороны партнера, Серхио остался не в восторге от маневра нидерландца в третьем повороте.

«Они обсудили ситуацию. Может, Чеко не видел Макса с правой стороны. К счастью, они друг друга не вынесли. Дубль – прекрасный результат для команды.

Правила очень строгие: можно бороться жестко, но необходимо оставлять друг другу место. В первом и третьем поворотах все прошло нормально, однако на прямой было немного жарко. Но, возможно, Чеко не видел Макса», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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7 комментариев

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Alex Sin
Ответ Великий Алонсо
Было жарко, до тех пор, пока Чеко снова не навалил в штаны и дал заднюю. Я помню несколько лет назад борьбу Росберга и Хэмилтона в этом же повороте, вот там жаришка была. Но Перес это даже не Росберг, к сожалению.
Там шла борьба за чемпионат, а тут Перес проигрывает 70 очков, ну и чего ему быковать, ради чего? Чамп уже проигран.
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Rangawe
Ответ Дмитрий Воронцов
Надо Чеко просто на всей скорости в повороте въехать в болид Ферстаппена. Только так этот голланжец поймет все.
Не поймет! А Чеко в ту же секунду в команде уже не будет!
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Mortimer1
Ответ Дмитрий Воронцов
Надо Чеко просто на всей скорости в повороте въехать в болид Ферстаппена. Только так этот голланжец поймет все.
Чеко же не Рассел, который в напарников влетает)
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