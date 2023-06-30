Дэймон Хилл: «Очень разочарован Пересом»

Дэймон Хилл прокомментировал новый провал Серхио Переса.

Пилот « » стал 15-м по итогам квалификации к Гран-при Австрии, поскольку обе быстрых попытки во втором сегменте не засчитали из-за нарушений пределов трассы. Перес в четвертый раз подряд не пробился в топ-10 квалификации.

«Я наблюдал за гонщиками и думал, почему они выдают круги на грани. Все знают правила – нужно, чтобы засчитали хотя бы один круг.

Я очень разочарован – мы ждали два болида « » среди лидеров», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

Поул в Шпильберге завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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