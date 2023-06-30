Дэймон Хилл: «Очень разочарован Пересом»
Дэймон Хилл прокомментировал новый провал Серхио Переса.
Пилот «Ред Булл» стал 15-м по итогам квалификации к Гран-при Австрии, поскольку обе быстрых попытки во втором сегменте не засчитали из-за нарушений пределов трассы. Перес в четвертый раз подряд не пробился в топ-10 квалификации.
«Я наблюдал за гонщиками и думал, почему они выдают круги на грани. Все знают правила – нужно, чтобы засчитали хотя бы один круг.
Я очень разочарован Серхио – мы ждали два болида «Ред Булл» среди лидеров», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.
Поул в Шпильберге завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.
Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент
Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
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Срывы бывают у всех без исключения, но четыре квалификации подряд - чересчур.