Дэймон Хилл: «Очень разочарован Пересом»

Теги Дэймон Хилл Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Дэймон Хилл прокомментировал новый провал Серхио Переса.

Пилот «Ред Булл» стал 15-м по итогам квалификации к Гран-при Австрии, поскольку обе быстрых попытки во втором сегменте не засчитали из-за нарушений пределов трассы. Перес в четвертый раз подряд не пробился в топ-10 квалификации.

«Я наблюдал за гонщиками и думал, почему они выдают круги на грани. Все знают правила – нужно, чтобы засчитали хотя бы один круг.

Я очень разочарован Серхио – мы ждали два болида «Ред Булл» среди лидеров», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

Поул в Шпильберге завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл 4-й поул подряд, Перес 4-й раз подряд не прошел в 3-й сегмент

Гран-при Австрии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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5 комментариев

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Minuvert
Пересом разочарован даже папа Переса
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Luca di Montezemolo
С уровнем чики все понятно, на этой тачке из 9 квал 5 раз не попасть в ку 3 может только днарь , в последних квалах даже хаасы с вилками попадали в ку 3, король улиц, претендент на титул, новый прост ну ну.
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Максим Макеев
зато рик скоро вернется)
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DelNord
Это уже немного похоже на психоз со стороны Серхио. Жалко даже его. Но умение совладать с нервами на дистанции чемпионата - одно из необходимых качеств классного пилота.
Срывы бывают у всех без исключения, но четыре квалификации подряд - чересчур.
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