Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Новое название команды будет зависеть от того, кто станет титульным спонсором»

Новый исполнительный директор « » Питер Байер рассказал о процессе переговоров с потенциальными спонсорами и будущей смене названия команды.

По словам Байера, новое название «Альфа Таури» во многом будет зависеть от того, с кем именно будет сотрудничать команда.

«В процесс ребрендинга команды входит создание определенного набора ценностей и портфолио, и эти вопросы требуют обсуждения со спонсорами. Этим потенциальным партнерам мы в том числе предлагаем статус титульного спонсора команды.

К сожалению, поскольку мы связаны соглашением о неразглашении, мы не можем вдаваться в детали. Но да, я могу подтвердить, что с потенциальными партнерами обсуждается вопрос титульного спонсорства.

Будет ли новое название команды зависеть от того, кто станет титульным спонсором? Да. При этом мы не должны потерять свою идентичность – вероятно, именно об этом говорил Гельмут Марко (в недавнем интервью). Внутри коллектива мы обсуждаем вопрос того, как создать для команды собственную идентичность, которая будет в меньшей степени зависеть от титульного спонсора, которая обеспечит преемственность и наличие прочного фундамента, а не просто смену названия с «Торо Россо» на «Альфа Таури».

Ведь соревнование идет не только на трассе. Команды также борются за спонсоров, внимание прессы и болельщиков, так что люди должны знать, чего ты стоишь и чего добиваешься», – рассказал Байер.

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