Юки Цунода: «Де Врис справится, я уверен – он показывал, на что способен»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гран-при Австрии Ник де Врис Юки Цунода Авто

Юки Цунода уверен, что новый напарник по «Альфа Таури» Ник де Врис прибавит.

В 2023 году Цунода сражается за очки почти в каждой гонке, в то время как де Врис впечатляет куда меньше. Руководство «Ред Булл» уже предупредило Ника о возможной потере места.

«Мне кажется, Нику просто нужно собрать все воедино. Темп у него есть, просто надо найти ритм – в большинстве гонок были проблемы со стабильностью.

Я считаю, в итоге у него получится, потому что в прошлом он показывал, на что способен. Уверен, он справится», – отметил Цунода перед Гран-при Австрии.

Юки полагает, что положение Ника нельзя сравнивать с тем, в котором оказался сам японец во время дебютного сезона:

«У Ника другая ситуация, на мой взгляд. Проблемы, с которыми я сталкивался в первой половине первого сезона, были связаны не только со мной. Конечно, я во многих вещах мог прибавить, но это была не только моя проблема, и команда об этом знала.

В то же время я проводил лишь третий год в Европе. Двумя годами ранее я был в Японии и ни разу не гонялся в Европе. Команда понимала, что мне нужно накопить опыт.

Ник продемонстрировал хороший темп в практиках и в паре квалификаций. Ему просто немного не везет, потому что прямо сейчас у нас не быстрейшая машина, и трудно показывать хорошие результаты».

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