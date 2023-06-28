«Все будут постоянно друг друга блокировать и обвинять в неспортивном поведении». Дэймон Хилл – о квалификации к предстоящему Гран-при Австрии

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился ожиданиями от предстоящего .

На этапе в Шпильберге уик-энд вновь будет проходить в формате со спринт-заездом, и гонщиков ждет сразу две квалификации.

Хилл считает, что на этапе стоит ожидать скандалы с блокировками и штрафы, учитывая особенности трека.

«И все это будет втиснуто на этот ужасно узкий и короткий трек. Время прохождения круга едва ли превышает минуту. Проблемой станет то, какое количество машин одновременно будут стараться проехать свой быстрый круг.

Все начнут чувствовать раздражение, поскольку гонщики начнут замедляться на кругах подготовки, людей будут постоянно блокировать, все будут обвинять друг друга в неспортивном поведении. Но проблема в том, что вы не можете заставить свою машину просто исчезнуть. К тому же современные болиды просто огромны», – рассказал Хилл.

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