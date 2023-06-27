«Уильямс» подготовит ливрею в честь 800-го Гран-при в Сильверстоуне
В «Уильямсе» рассказали, как отпразднуют 800-й Гран-при в истории.
Команда из Гроува станет третьей в «Формуле-1», достигшей данной отметки, после «Феррари» и «Макларена».
Предполагалось, что юбилейным станет Гран-при в Сильверстоуне, однако после отмены уик-энда в Имоле 800-й окажется гонка под Будапештом. «Уильямс» отметит достижение и на Гран-при Великобритании перед домашними трибунами, и на Гран-при Венгрии.
К этапу в Сильверстоуне подготовят специальную ливрею в честь «британского наследия команды и ее основателя, покойного сэра Фрэнка Уильямса». На «Хунгароринге» «Уильямс» будет использовать специальную эмблему.
Кроме того, чемпион «Ф-1» 2009 года и амбассадор «Уильямса» Дженсон Баттон проведет демонстрационные заезды в Сильверстоуне на чемпионском болиде-1992 FW14B.
«Уильямс» показал варианты спонсорской ливреи на 3 Гран-при. Расцветку выберут фанаты
1 комментарий