«Уильямс» подготовит ливрею в честь 800-го Гран-при в Сильверстоуне

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Дженсон Баттон Уильямс Формула-1 стиль Гран-при Эмилии-Романьи ливреи Авто

В «Уильямсе» рассказали, как отпразднуют 800-й Гран-при в истории.

Команда из Гроува станет третьей в «Формуле-1», достигшей данной отметки, после «Феррари» и «Макларена».

Предполагалось, что юбилейным станет Гран-при в Сильверстоуне, однако после отмены уик-энда в Имоле 800-й окажется гонка под Будапештом. «Уильямс» отметит достижение и на Гран-при Великобритании перед домашними трибунами, и на Гран-при Венгрии.

К этапу в Сильверстоуне подготовят специальную ливрею в честь «британского наследия команды и ее основателя, покойного сэра Фрэнка Уильямса». На «Хунгароринге» «Уильямс» будет использовать специальную эмблему.

Кроме того, чемпион «Ф-1» 2009 года и амбассадор «Уильямса» Дженсон Баттон проведет демонстрационные заезды в Сильверстоуне на чемпионском болиде-1992 FW14B.

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
легендарная команда, но большие победы давно в прошлом - осталось одно название. Спасибо Фрэнку Уильямсу за создание бренда.
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