В этом сезоне «Формулы-1» представители Великобритании могут впервые с 1953 года не выиграть ни одной гонки
В сезоне-2023 команда «Ред Булл» может прервать рекордную серию Великобритании в «Формуле-1».
Начиная с 1953 года, в каждом сезоне «Ф-1» либо пилот, либо команда из Великобритании выигрывала минимум одну гонку.
Серия могла прерваться в 2022 году, но этого не случилось благодаря победе Джорджа Расселла на Гран-при Бразилии.
В этом сезоне преимущество «Ред Булл» позволяет многим экспертам предположить, что команда способна выиграть все гонки в чемпионате.
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