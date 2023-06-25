В этом сезоне «Формулы-1» представители Великобритании могут впервые с 1953 года не выиграть ни одной гонки

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

В сезоне-2023 команда «Ред Булл» может прервать рекордную серию Великобритании в «Формуле-1».

Начиная с 1953 года, в каждом сезоне «Ф-1» либо пилот, либо команда из Великобритании выигрывала минимум одну гонку.

Серия могла прерваться в 2022 году, но этого не случилось благодаря победе Джорджа Расселла на Гран-при Бразилии.

В этом сезоне преимущество «Ред Булл» позволяет многим экспертам предположить, что команда способна выиграть все гонки в чемпионате.

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5 комментариев

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Alesha_451
Вот это неплохая серия. Кто самый крутой после бритов в плане побед пилотов/конструкторов? По КК Феррари, скорее всего. А по пилотам хз. Немцы?
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Shadow1882
Список победивших по ссылке есть, если кому интересно
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alex1382
РБ частично британская команда
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Александр Митраков
Ответ Paninaro
А представители других национальностей, кроме голландцев и мексиканцев могут?)
У других такой серии нет
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