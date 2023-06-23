Гельмут Марко: «Вопрос того, достаточно ли Перес хорош для «Ред Булл», для нас не стоит»

Советник «Ред Булл» рассказал, что команда не видит причин для поиска замены .

По словам Марко, ему трудно назвать гонщика, который бы смог сейчас бороться с даже на одинаковых машинах:

«Мы серьезно относимся к проблемам роскоши. Что касается Переса, то трезво оценивая ситуацию можно сказать, что он делает именно ту работу, которую мы и хотели от него видеть. Он должен помочь команде обеспечить победу в Кубке конструкторов, и текущее положение вещей доказывает хороший уровень его выступлений. При этом он также показал, что когда находится в хорошей форме и показывает себя на высоте, он способен выигрывать гонки.

Так что вопрос того, достаточно ли Перес хорош для «Ред Булл», для нас не стоит. Потому что Макс становится все лучше и лучше, и на самом деле вы должны задать себе несколько иной вопрос: а каковы альтернативы? Есть ли вообще гонщик, который сейчас способен бросить вызов Максу? Честно говоря, я такого гонщика не вижу».

Также Марко рассказал о планах «Ред Булл» в отношении «Альфа Таури» в свете окончательного решения отказаться от идеи продажи команды:

«Конечно же, мы не можем быть удовлетворены текущим положением «Альфа Таури», как и они сами. Их главной задачей «Альфа Таури» по-прежнему является подготовка наших молодых талантов, чтобы они могли сделать следующий шаг. Это хорошо работало в прошлом, да и текущий пример Юки Цуноды показывает, что работает до сих пор, несмотря на довольно скудное количество результата.

Мы надеемся, что «Альфа Таури» сможет улучшить свои результаты в этом году. А в будущем сотрудничество «Альфа Таури» и « » планируется расширить – разумеется, в рамках разрешенного регламентом, – чтобы иметь возможность увеличить количество ресурсов и более эффективно их расходовать. И да, планируется, что часть отделов команды переберется в Англию».

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