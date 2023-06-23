Гельмут Марко: «Вопрос того, достаточно ли Перес хорош для «Ред Булл», для нас не стоит»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда не видит причин для поиска замены Серхио Пересу.

По словам Марко, ему трудно назвать гонщика, который бы смог сейчас бороться с Максом Ферстаппеном даже на одинаковых машинах:

«Мы серьезно относимся к проблемам роскоши. Что касается Переса, то трезво оценивая ситуацию можно сказать, что он делает именно ту работу, которую мы и хотели от него видеть. Он должен помочь команде обеспечить победу в Кубке конструкторов, и текущее положение вещей доказывает хороший уровень его выступлений. При этом он также показал, что когда находится в хорошей форме и показывает себя на высоте, он способен выигрывать гонки.

Так что вопрос того, достаточно ли Перес хорош для «Ред Булл», для нас не стоит. Потому что Макс становится все лучше и лучше, и на самом деле вы должны задать себе несколько иной вопрос: а каковы альтернативы? Есть ли вообще гонщик, который сейчас способен бросить вызов Максу? Честно говоря, я такого гонщика не вижу».

Также Марко рассказал о планах «Ред Булл» в отношении «Альфа Таури» в свете окончательного решения отказаться от идеи продажи команды:

«Конечно же, мы не можем быть удовлетворены текущим положением «Альфа Таури», как и они сами. Их главной задачей «Альфа Таури» по-прежнему является подготовка наших молодых талантов, чтобы они могли сделать следующий шаг. Это хорошо работало в прошлом, да и текущий пример Юки Цуноды показывает, что работает до сих пор, несмотря на довольно скудное количество результата.

Мы надеемся, что «Альфа Таури» сможет улучшить свои результаты в этом году. А в будущем сотрудничество «Альфа Таури» и «Ред Булл» планируется расширить – разумеется, в рамках разрешенного регламентом, – чтобы иметь возможность увеличить количество ресурсов и более эффективно их расходовать. И да, планируется, что часть отделов команды переберется в Англию».

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3 комментария

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King_X
Здорово, что поддержал на публику, а то так могли б как с Албоном нагнетать и нагнетать (да и сам он ранее высказывал, но сейчас важно было поддержать)
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Великий Алонсо
Да, есть такой гонщик который способен бросить вызов тапку, это Алонсо. Какие вопросы, дед?
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Великий Алонсо
Алонсо побеждал всех своих именитых напарников: Хэмилтон, Масса, Райкконен, Баттон - все эти люди чемпионы мира, Масса вице-чемпион. С кем гонялся Ферстаппен? Гасли, Албон, Перес, ахахахах. Да дед, Алонсо выиграл бы Ферстаппена, будь уверен в этом.
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