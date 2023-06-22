Макс Ферстаппен: «Надеюсь, соперники подтянутся к «Ред Булл». Людям скучно, когда доминирует одна команда»

Макс Ферстаппен надеется на прекращение доминирования «Ред Булл».

Обладатели Кубка конструкторов выиграли все восемь Гран-при в нынешнем сезоне, повторив лучший старт в истории «Мерседеса».

«Иногда здорово, когда есть соперничество. Если честно, я получал удовольствие по ходу сезона-2021, но мне также понравилось и то, как сложился сезон-2022. Да, на старте года у нас возникли проблемы с надежностью, машина была тяжелой, но в итоге она тоже стала довольно-таки доминирующей.

Я понимаю, что людям несколько скучно, когда доминирует одна команда. Мы видели это в случае «Мерседеса», видели такое в прошлом с « », с «Ред Булл». Конечно, надеюсь, что команды подтянутся. Тогда будут побеждать другие, если у тебя возникнет небольшая проблема или не получится на 100 процентов попасть в настройки», – сообщил Ферстаппен.

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о подавляющем преимуществе «Мерседеса» в прошлые годы:

«Дело в упорной работе, и я ценил то, что делала команда. Это очень впечатляло, и я никогда не считал, что нужно это остановить или что-то в этом духе. Было важно трудиться еще упорнее и попытаться догнать».

Макс подчеркнул, что доминирование не повлияло на его настрой:

«Пожалуй, в машине для побед я мотивирован еще сильнее. Когда ты рассчитываешь только на пятое место, это все равно очень здорово, но, наверное, не так мотивирует, как понимание, что можно победить».

«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при

69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года