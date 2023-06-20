Мартин Брандл: «Птица и поребрик стали единственными настоящими вызовами для Ферстаппена на Гран-при Канады»

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Мартин Брандл назвал единственное существо, которое могло помешать Максу Ферстаппену.

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал победу на Гран-при Канады, которая стала 41-й в его карьере и 100-й для «Ред Булл». Ферстаппен опередил гонщиков «Астон Мартин» и «Мерседеса» Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона несмотря на то, что проехал большую часть дистанции с застрявшей птицей.

«На первый взгляд, Гран-при Канады стал очередным примером доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл» с его 41-й победой, которая позволила сравняться с Айртоном Сенной, и 100-й для «Ред Булл». Выдающиеся показатели, учитывая относительно короткое участие в 73-летней истории «Ф-1».

Подиум стал вершиной современной «Ф-1»: к великим чемпионам в лице Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Ферстаппена присоединился Эдриан Ньюи, представлявший команду «Ред Булл» в день, когда он отпраздновал 200-ю победу в «Ф-1» «своих» машин за «Уильямс», «Макларен», «Ред Булл» и «Торо Россо».

Единственными настоящими вызовами для Ферстаппена стали попадание неудачливой птицы, которая расположилась рядом с воздуховодом тормозов, хотя могла попасть внутрь какой-либо из систем охлаждения, и поездка по опасному поребрику, который ранее выплюнул Джорджа Расселла. Макс же со смехом сообщил по радио, что чуть не вылетел. Он на пике формы, и все складывается хорошо», – поделился рассуждениями эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

Из болида Ферстаппена выдрали здоровенную дохлую птицу. Она тормозила чемпиона всю гонку – как он все равно победил?

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. Исторический Гран-при Канады!

1 комментарий

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Охуэмбли
Сразу видно, что Мартин из Питера 😂👌
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