Льюис Хэмилтон: «Я ничего не могу поделать с их потрясающими выступлениями. Вполне вероятно, что «Ред Булл» выиграет каждую гонку в этом сезоне»

Пилот « » считает, что команда «Ред Булл» находится на пути к тому, чтобы выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

При этом, по мнению Хэмилтона, текущие условия технического регламента просто не позволят конкурентам догнать «Ред Булл» по ходу текущего чемпионата.

«Вы знаете, как это бывает, и знаете, с чем вам приходится иметь дело. Я ничего не могу поделать с их потрясающими выступлениями.

Вполне вероятно, что они выиграют каждую гонку в этом сезоне, что они продолжат побеждать, если только «Астон Мартин» или нам не удастся еще улучшить свои машины, или если машины «Ред Булл» не доберутся до финиша.

Если говорить про обновления нашей машины, то, по правде говоря, я не чувствую огромной разницы в сравнении с тем, что было в начале сезона. Хотя понятно, что с этими обновлениями некоторые элементы болида стали ощущаться иначе.

Но в целом на машине просто немного повысился уровень прижимной силы. По своим характеристикам машина очень похожа на то, что было у нас в начале сезона.

С учетом условий нынешнего технического регламента очень непросто найти способ добиться такого большого прогресса, чтобы отыграть то преимущество, которое сейчас есть у «Ред Булл». На определенных участках трассы их преимущество в прижимной силе, должно быть, достигает 30 пунктов. Так что нам есть над чем работать.

При этом я не то чтобы расстроен текущей ситуацией. Во-первых, я рад вернуться в борьбу за самые высокие места. И я просто надеюсь, что в какой-то момент мы сможем выйти на тот уровень, который в 2021 году порой позволял нам проводить очень хорошие гонки», – рассказал Хэмилтон.

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