Льюис Хэмилтон: «Я ничего не могу поделать с их потрясающими выступлениями. Вполне вероятно, что «Ред Булл» выиграет каждую гонку в этом сезоне»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что команда «Ред Булл» находится на пути к тому, чтобы выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

При этом, по мнению Хэмилтона, текущие условия технического регламента просто не позволят конкурентам догнать «Ред Булл» по ходу текущего чемпионата.

«Вы знаете, как это бывает, и знаете, с чем вам приходится иметь дело. Я ничего не могу поделать с их потрясающими выступлениями.

Вполне вероятно, что они выиграют каждую гонку в этом сезоне, что они продолжат побеждать, если только «Астон Мартин» или нам не удастся еще улучшить свои машины, или если машины «Ред Булл» не доберутся до финиша.

Если говорить про обновления нашей машины, то, по правде говоря, я не чувствую огромной разницы в сравнении с тем, что было в начале сезона. Хотя понятно, что с этими обновлениями некоторые элементы болида стали ощущаться иначе.

Но в целом на машине просто немного повысился уровень прижимной силы. По своим характеристикам машина очень похожа на то, что было у нас в начале сезона.

С учетом условий нынешнего технического регламента очень непросто найти способ добиться такого большого прогресса, чтобы отыграть то преимущество, которое сейчас есть у «Ред Булл». На определенных участках трассы их преимущество в прижимной силе, должно быть, достигает 30 пунктов. Так что нам есть над чем работать.

При этом я не то чтобы расстроен текущей ситуацией. Во-первых, я рад вернуться в борьбу за самые высокие места. И я просто надеюсь, что в какой-то момент мы сможем выйти на тот уровень, который в 2021 году порой позволял нам проводить очень хорошие гонки», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев

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burefan
Мерсы, надо отдать им должное, подтянулись существенно. Чего не скажешь о том же Макларене. Хотя о чем это я... Моя командат давно уже борется за середину в лучшем случае
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pyr0techn1c
Хэмилтон отличный пилот, но и сам бы они имел на 3-4 титула меньше, если бы не гонял на самовозе. Теперь приходится терпеть доминацию быков…
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Великий Алонсо
Ответ pyr0techn1c
Хэмилтон отличный пилот, но и сам бы они имел на 3-4 титула меньше, если бы не гонял на самовозе. Теперь приходится терпеть доминацию быков…
Если бы не гонял на самовозе у него был бы один титул 2008, да и тот под вопросом, очень на тоненького благодаря подарку от Глока.
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Дмитрий Фурсов
Кажется, что только Алонсо и Леклер будут способны отобрать победу у РБ в отдельных гонках. Но для этого нужен провал обоих РБ, а скорее технические проблемы у Макса
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Великий Алонсо
Хэмилтон хороший гонщик, глупо отрицать, но не экстраординарный, не великий, не особенный. Больше чем есть из машины он не выжимает и не выжимал никогда, на Маке в 2010-2012 тоже ничего толком не смог сделать, хотя машина была даже побыстрее чем Феррари у Алонсо, который в свою очередь был в миллиметре от титулов в 2010 и 2012. Хэмилтону невероятно повезло управлять доминирующим Мерседесом, невероятно повезло иметь Боттаса в напарниках.
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sir_shir
"Порой" в 2021...
Смешной, да там у него ракета была
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