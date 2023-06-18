ФИА изменит трассу Гран-при Канады после жалоб пилотов

На «Автодроме имени Жиля Вильнева» укоротят барьеры у выхода из второго поворота. Такое решение ФИА приняла после консультации с гонщиками.

В прошлые годы пилоты, не вписавшиеся в первый поворот, могли относительно безопасно вернуться на трассу после второго поворота.

Однако в этом сезоне ФИА расширила барьеры, чтобы остановить вышедшие из-под контроля (предположительно по техническим причинам) болиды от столкновения с соперниками после второго поворота.

Гонщики не оценили решение еще в пятницу: тогда на брифинге, по данным Autosport, пилот « » сказал, что никогда не видел, чтобы после второго поворота случались такие аварии, которые должен предотвратить барьер. Тем не менее никаких изменений не произошло.

В субботу после первого поворота было еще больше инцидентов, причем пилоты не понимали, как вернуться на трассу. Часть проезжала по траве, а часть, делая крюк, пыталась втиснуться в участок между первым и вторым поворотом.

В связи с этим все-таки приняла решение уменьшить барьер у выхода из второго поворота на четыре метра.

Прежде чем изменения были официально подтверждены, пилоты отметили, что в таких ситуациях их голос должен играть более важную роль.

«Мы все говорили об этом [о барьерах] прошлой ночью. Оглядываясь назад, думаю, с нами должны были проконсультироваться по этому поводу, прежде чем принимать решения. Мы все согласны с тем, что это неоптимально», – сказал директор Ассоциации гонщиков и пилот «Мерседеса» .

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