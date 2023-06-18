ФИА изменит трассу Гран-при Канады после жалоб пилотов
На «Автодроме имени Жиля Вильнева» укоротят барьеры у выхода из второго поворота. Такое решение ФИА приняла после консультации с гонщиками.
В прошлые годы пилоты, не вписавшиеся в первый поворот, могли относительно безопасно вернуться на трассу после второго поворота.
Однако в этом сезоне ФИА расширила барьеры, чтобы остановить вышедшие из-под контроля (предположительно по техническим причинам) болиды от столкновения с соперниками после второго поворота.
Гонщики не оценили решение еще в пятницу: тогда на брифинге, по данным Autosport, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что никогда не видел, чтобы после второго поворота случались такие аварии, которые должен предотвратить барьер. Тем не менее никаких изменений не произошло.
В субботу после первого поворота было еще больше инцидентов, причем пилоты не понимали, как вернуться на трассу. Часть проезжала по траве, а часть, делая крюк, пыталась втиснуться в участок между первым и вторым поворотом.
В связи с этим ФИА все-таки приняла решение уменьшить барьер у выхода из второго поворота на четыре метра.
Прежде чем изменения были официально подтверждены, пилоты отметили, что в таких ситуациях их голос должен играть более важную роль.
«Мы все говорили об этом [о барьерах] прошлой ночью. Оглядываясь назад, думаю, с нами должны были проконсультироваться по этому поводу, прежде чем принимать решения. Мы все согласны с тем, что это неоптимально», – сказал директор Ассоциации гонщиков Гран-при и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
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