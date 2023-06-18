Ланс Стролл: «Мы просто ошиблись с выбором шин»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Канады.

Стролл не сумел пробиться во второй сегмент из-за ошибки с выбором шин. А позднее получил штраф за блокировку Эстебана Окона – и начнет предстоящую гонку с 16-й позиции.

«Мы просто ошиблись с выбором шин, в неподходящий момент. Я был готов переходить на слики и можно сказать настаивал на этом. Но в команде, вероятно, увидели на радаре признаки усиления дождя.

Как бы то ни было, принять правильное решение в таких условиях было непросто. Ничего не поделаешь. И нас ждет очень непростая гонка», – рассказал Стролл.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00