Ланс Стролл: «Мы просто ошиблись с выбором шин»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги квалификации к Гран-при Канады.

Стролл не сумел пробиться во второй сегмент из-за ошибки с выбором шин. А позднее получил штраф за блокировку Эстебана Окона – и начнет предстоящую гонку с 16-й позиции.

«Мы просто ошиблись с выбором шин, в неподходящий момент. Я был готов переходить на слики и можно сказать настаивал на этом. Но в команде, вероятно, увидели на радаре признаки усиления дождя.

Как бы то ни было, принять правильное решение в таких условиях было непросто. Ничего не поделаешь. И нас ждет очень непростая гонка», – рассказал Стролл.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

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