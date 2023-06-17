Кристиан Хорнер: «Думаю, основной угрозой для нас является «Феррари»

Теги Гран-при Канады Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в преддверии квалификации к Гран-при Канады, высказался о том, кого он считает главными конкурентами команды на этом этапе.

«Думаю, основной угрозой для нас является «Феррари». Мне кажется, их машина здесь смотрится очень конкурентоспособной. «Астон Мартин» тоже была где-то рядом в последней сессии.

Что касается «Мерседеса», у них, как кажется, есть проблемы с прогревом шин и генерацией необходимой температуры. Так что расстановка сил, как мы видим, меняется от трассы к трассе»,  – рассказал Хорнер.

Гран-при Канады-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й под дождем, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й

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