Кристиан Хорнер: «Думаю, основной угрозой для нас является «Феррари»

Руководитель « » в преддверии квалификации к Гран-при Канады, высказался о том, кого он считает главными конкурентами команды на этом этапе.

«Думаю, основной угрозой для нас является « ». Мне кажется, их машина здесь смотрится очень конкурентоспособной. « » тоже была где-то рядом в последней сессии.

Что касается « », у них, как кажется, есть проблемы с прогревом шин и генерацией необходимой температуры. Так что расстановка сил, как мы видим, меняется от трассы к трассе», – рассказал Хорнер.

Гран-при Канады-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й под дождем, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й