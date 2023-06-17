ФИА оштрафовала две команды за превышение скорости на пит-лейне в ходе второй практики
«Астон Мартин» и «Альфа Таури» оштрафованы за превышение скорости на пит-лейне в течение второй практики Гран-при Канады.
В случае с «Астон Мартин» нарушителем стал Ланс Стролл: он проехал по пит-лейну со скоростью 97,8 км/ч – это на 17,8 км/ч больше лимита. Команду оштрафовали на 1000 евро.
Второе нарушение совершил пилот «Альфа Таури» Юки Цунода: японец превысил ограничение на 0,4 км/ч, проехав по пит-лейну со скоростью 80,4 км/ч. Соответственно, штраф получился меньше, чем у «Астон Мартин», – 100 евро.
Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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