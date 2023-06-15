Франц Тост о доминировании «Ред Булл»: «Не переживаю за «Ф-1», трибуны полны почти на каждой трассе»
Франц Тост считает, что доминирование «Ред Булл» не подрывает интерес к «Формуле-1».
Австрийский менеджер, возглавляющий «Альфа Таури», также поделился мнением о таланте своего бывшего подопечного Макса Ферстаппена.
– Вопрос вам как к ветерану: переживаете ли вы за «Формулу-1» в свете доминирования «Ред Булл»?
– Нет. Куда бы мы ни приехали, трибуны полны почти на каждой трассе – в Австрии тоже, кстати.
Тот факт, что в Германии и Австрии рейтинги снижаются, в основном связан с отсутствием местных героев. Когда я приехал в Германию в 1988 году, «Формула-1» была на задворках. Потом появился Михаэль Шумахер, и рейтинги взлетели. То же самое произошло в Испании с Алонсо.
– Что Ферстаппен, с которым вы работали в «Торо Россо», делает лучше других?
– «Ред Булл» построил ему невероятно хорошую машину, в команде потрясающие технические специалисты. Это идеально сочетается с его исключительным мастерством. Никто не способен даже приблизиться.
– Выиграет ли «Ред Булл» все гонки в этом году?
– Если говорить о скорости, это возможно. Но ничто нельзя утверждать с уверенностью.
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