24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2
После трех часов гонки «24 часа Ле-Мана» пелотон возглавляет «Феррари» №50, которым управляет Антонио Фуоко.
«Феррари» преследуют коллеги из гиперкара 51 (Антонио Джовинацци). Две «Тойоты» следуют на четвертой и шестой местах.
Лидером LMP2 является «Йота» (Пьетро Фиттипальди), в то время как экипаж Даниила Квята замедлился из-за обломка гиперкара. «Прему» №63 досрочно позвали в боксы, и в данный момент Дориан Пен едет на 18-й позиции в классе.
Кроме этого, пошел дождь, а после нескольких инцидентов на трассе снова появилась машина безопасности. В частности, между собой столкнулись «Юнайтед Аутоспортс» Фредерика Любена (LMP2) и «Протон» Миккеля Педерсена (LM GTE Am).
«Тойота» обогнала «Феррари» и стала лидером «24 часов Ле-Мана», Квят поднялся на 2-е место в LMP2
В данный момент, над нижней частью трассы (начиная с поворотов "Порше" и дальше к стартовой прямой), идёт проливной дождь. Верхняя часть полностью сухая и сияет солнце.
В таких условиях, хитрожопый "Пежо" без заднего антикрыла подвинул бившиеся за победу "Тойоты", "Порше", "Феррари" и "Кадиллаки", возглавив домашнюю гонку.
И это только первые 3 часа!