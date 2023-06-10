24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Даниил Квят WEC Антонио Джовинацци Према Антонио Фуоко Пьетро Фиттипальди Авто

После трех часов гонки «24 часа Ле-Мана» пелотон возглавляет «Феррари» №50, которым управляет Антонио Фуоко.

«Феррари» преследуют коллеги из гиперкара 51 (Антонио Джовинацци). Две «Тойоты» следуют на четвертой и шестой местах.

Лидером LMP2 является «Йота» (Пьетро Фиттипальди), в то время как экипаж Даниила Квята замедлился из-за обломка гиперкара. «Прему» №63 досрочно позвали в боксы, и в данный момент Дориан Пен едет на 18-й позиции в классе.

Кроме этого, пошел дождь, а после нескольких инцидентов на трассе снова появилась машина безопасности. В частности, между собой столкнулись «Юнайтед Аутоспортс» Фредерика Любена (LMP2) и «Протон» Миккеля Педерсена (LM GTE Am).

«Тойота» обогнала «Феррари» и стала лидером «24 часов Ле-Мана», Квят поднялся на 2-е место в LMP2

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Казанский
Тот самый случай, когда "Ле-Ман" в разы интереснее любой гонки "Формулы-1" в этом сезоне.

В данный момент, над нижней частью трассы (начиная с поворотов "Порше" и дальше к стартовой прямой), идёт проливной дождь. Верхняя часть полностью сухая и сияет солнце.

В таких условиях, хитрожопый "Пежо" без заднего антикрыла подвинул бившиеся за победу "Тойоты", "Порше", "Феррари" и "Кадиллаки", возглавив домашнюю гонку.

И это только первые 3 часа!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий