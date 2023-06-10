24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2

После трех часов гонки «24 часа Ле-Мана» пелотон возглавляет «Феррари» №50, которым управляет Антонио Фуоко.

«Феррари» преследуют коллеги из гиперкара 51 ( ). Две «Тойоты» следуют на четвертой и шестой местах.

Лидером LMP2 является «Йота» ( ), в то время как экипаж замедлился из-за обломка гиперкара. «Прему» №63 досрочно позвали в боксы, и в данный момент Дориан Пен едет на 18-й позиции в классе.

Кроме этого, пошел дождь, а после нескольких инцидентов на трассе снова появилась машина безопасности. В частности, между собой столкнулись «Юнайтед Аутоспортс» Фредерика Любена (LMP2) и «Протон» Миккеля Педерсена (LM GTE Am).

«Тойота» обогнала «Феррари» и стала лидером «24 часов Ле-Мана», Квят поднялся на 2-е место в LMP2