«Тойота» обогнала «Феррари» и стала лидером «24 часов Ле-Мана», Квят поднялся на 2-е место в LMP2

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми Майк Конвей Даниил Квят WEC Према Джек Эйткен Кадиллак Никлас Нильсен Авто

«Тойота» возглавила пелотон на старте гонки «24 часа Ле-Мана».

После первых 30 минут заезда на первом месте следует Себастьян БуэмиТойота» №8), обогнавший обе «Феррари». Красная машина №50 (Никлас Нильсен) едет второй, на третьей позиции располагается «Тойота» №7 под управлением Майка Конвея.

На первом круге гиперкар «Кадиллака» разбил Джек Эйткен, что вызвало появление машины безопасности, которая до сих пор находится на трассе. Таким образом, пилоты пока провели в гоночном режиме пару минут.

В классе LMP2 удачно стартовал Даниил Квят – российский гонщик вывел «Прему» №63 с пятого места на второе, лидирует Поль Луп Шатен («Идек»).

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

2 комментария

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Великий Алонсо
А Алонсо уже выиграл эти 24 часа Ле-Мана, причём дважды. Великий везде успел.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
А Алонсо уже выиграл эти 24 часа Ле-Мана, причём дважды. Великий везде успел.
Самовозник тойотовский с самым низким темпом из своего экипажа 🤣
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