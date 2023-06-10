«Тойота» обогнала «Феррари» и стала лидером «24 часов Ле-Мана», Квят поднялся на 2-е место в LMP2

« » возглавила пелотон на старте гонки «24 часа Ле-Мана».

После первых 30 минут заезда на первом месте следует (« » №8), обогнавший обе «Феррари». Красная машина №50 (Никлас Нильсен) едет второй, на третьей позиции располагается «Тойота» №7 под управлением Майка Конвея.

На первом круге гиперкар «Кадиллака» разбил Джек Эйткен, что вызвало появление машины безопасности, которая до сих пор находится на трассе. Таким образом, пилоты пока провели в гоночном режиме пару минут.

В классе LMP2 удачно стартовал – российский гонщик вывел «Прему» №63 с пятого места на второе, лидирует Поль Луп Шатен («Идек»).

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2