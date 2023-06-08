Палоу провел тесты «Формулы-1» за «Макларен» в ливрее без спонсоров

Чемпион « » 2021 года и лидер нынешнего сезона «Индикара» Алекс Палоу сел за руль болида « » «Формулы-1».

Палоу провел тесты в машине 2021 года MCL35M на трассе «Хунгароринг» сегодня, 8 июня. Накануне болидом управлял призовой гонщик «Макларена» , завтра за руль сядет тест-пилот Оливер Терви.

Испанец управлял машиной без спонсорских наклеек.

Алекс, выступающий в «Индикаре» за «Чип Гэнасси», в прошлом сезоне провел практику «Ф-1» на Гран-при США.

Индикар. Палоу выиграл Гран-при Детройта и упрочил лидерство в чемпионате

Фото: соцсети команды «Макларен»