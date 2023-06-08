Главный инженер «Ред Булл»: «Копирование втупую нашего днища не обязательно сделает болид быстрее»

Главный инженер «Ред Булл» высказался о днище болида, которое увидели конкуренты.

Пол Монахэн предупредил, что бездумное копирование деталей, замеченных при эвакуации болида в квалификации к , не поможет соперникам приблизиться.

«Это нездорово. Мы не стали бы поднимать машину, но это случилось, и нужно двигаться дальше. Однако есть зазор между тем, чтобы увидеть решение, внедрить его и действительно стать быстрее. Проще говоря, копирование втупую не обязательно сделает болид быстрее. Нужно интегрировать деталь, а для этого нужно большее, чем кусок геометрии днища.

У нас достаточно четкий план по развитию машины. Если мы изменили планы других команды, то, пожалуй, это увеличит задержку перед внедрением. Мы не можем влиять на то, что делают соперники. Так что где-то около Гран-при Японии посмотрим, что приведут остальные.

Но мы должны сохранять дисциплину и придерживаться плана. Мы можем изменить только свою машину», – заявил инженер.

Монахэн подчеркнул, что не видит ничего необычного в сложившейся ситуации:

«В 2009-м, 2010-м, 2011-м и даже 2014-м мы выигрывали гонки с болидом, который в целом был похож на « ». Соперники смотрели на нашу машину и пытались что-то извлечь. Это нормально.

Вспомните « » около 2011 года: как выглядел их болид, когда он не был быстрым. А потом команда внедрила выхлопную систему, которая выглядела в точности как наша, и нашла скорость. Так что подобное случалось много раз – это способ уравнять пелотон. Авторских прав же нет, так ведь?»

Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются