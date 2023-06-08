Марио Изола: «Экспериментальный формат квалификации должен расширить стратегические возможности на гонку»

В «Пирелли» объяснили плюсы экспериментального формата квалификации «Формулы-1».

На двух этапах 2023 года пилоты будут использовать меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Особенность квалификаций на таких уик-эндах будет состоять в том, что первый сегмент гонщики проедут на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте». Впервые формат опробуют на Гран-при Венгрии.

Глава гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола полагает, что команды получат новые стратегические возможности.

«Я верю в новый формат квалификации, поскольку он должен не только снизить количество шин – примерно на 160 комплектов, но и расширить возможности перед гонкой. У команд точно будет по два «софта», «медиума» и «харда» – значит, будет больше вариантов стратегии.

Сейчас команды возвращают «медиум» и «хард» после практик, чтобы сохранить «софт» для квалификации, и к гонке подходят с одним комплектом «медиума», одним комплектом «харда» и 4-5 «софтами», которые они так и не используют.

Если будет принят новый формат, это также откроет возможности для более «мягкого» выбора с нашей стороны, так как мы будем уверены, что у команд будут два «медиума» и два «харда» на гонку», – сообщил Изола.

Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует на Гран-при Венгрии. Его планировали опробовать в Имоле (Racefans)

«Бриджстоун» заявился на тендер на поставку шин в «Формуле-1» с 2025 года (Autosport)