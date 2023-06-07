Дэймон Хилл о «Феррари»: «Такое ощущение, что они постоянно бегают на одной ноге. У них постоянно возникают какие-то проблемы»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Испании Феррари Формула-1 Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл не считает, что результаты Гран-при Испании могут определить расстановку сил команд в пелотоне на остаток сезона.

«В некотором смысле сезон получается забавным, поскольку мы часто видим колебания в форме команд, расстановке сил и ожиданий в зависимости от трассы, на которой проходит Гран-при. И все начинают ломать голову над тем, что делать – за исключением «Ред Булл», который демонстрирует отличные выступления на всех трассах.

И смотря на случившееся в Барселоне мы не можем сказать, что это сформирует картину на остаток сезона – потому что на Гран-при Канады будет совсем другая по своим характеристикам трасса, то же можно сказать про «Сильверстоун», и так далее. Так что разнообразие в расстановке сил будет сохраняться.

При этом что мы можем сказать про «Феррари». В команде нет синхронности – когда один идет вперед, другой движется назад. Такое ощущение, что они постоянно бегают на одной ноге. У них, как кажется, постоянно возникают какие-то проблемы», – рассказал Хилл.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

2 комментария

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Blut Haos
Феррари превратилась в посмешище! Каждый год одни и те же наливания в уши: какой болид, у нас всё прекрасно, мы всё преодолели... потом раз и в первой же гонке всё пошло не так, отмазки. Дальше не работающие "обновления" и новые сказки про новый сезон. И так на протяжении уже многих лет. А самое разочаровывающее, что сдвига в лучшую сторону не предвидится никакого, только трепля...
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Skamar
На одной ноге, со связанными за спиной руками и повязкой на глазах
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