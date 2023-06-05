Эстебан Окон о жесткой обороне в борьбе с Алонсо: ««Это был мой единственный шанс попытаться удержать его позади»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Испании, прокомментировав эпизод с жесткой обороной во время борьбы с .

«Это был мой единственный шанс попытаться удержать его позади. Как и всегда, сражение с ним получилось отличным. Но Фернандо был слишком быстр, поэтому мне пришлось защищаться как можно жестче, и в итоге я уступил ему дорогу, поскольку понял, что не смогу удержать его позади.

Мне удавалось оставаться впереди Фернандо на протяжении двух кругов, но в сравнении с квалификацией в гонке наш темп заметно упал, мы были уже не так быстры, как группа соперников впереди. И в причинах этого нам предстоит разобраться.

При этом нужно помнить, что за две последние гонки мы заработали 19 очков. Так что мы можем гордиться своим выступлением, команда сделала шаг вперед в работе с болидом, который стал быстрее», – рассказал Окон.

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