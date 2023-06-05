Ланс Стролл: «У «Мерседеса» была ракета на Гран-при Испании»

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о космической сущности болида «Мерседеса».

На Гран-при Испании Льюис Хэмилтон финишировал вторым, – третьим. Стролл располагался на третьей позиции в начале заезда, однако уступил натиску « » и стал шестым.

«У них сегодня была ракета. Даже не знаю, где они нашли такую скорость. Я ожидал, что мы станем быстрейшими после «Ред Булл», ожидал, что после всех гонок в нынешнем году будет темп, чтобы достичь высоких результатов сегодня, но его просто не было», – сообщил канадец.

Прокомментировал прогресс «Мерседеса» и босс Стролла Майк Крак.

«Полагаю, пока слишком рано рассуждать, потому что мы не видели всей картины. В начале сезона потребовались две или три гонки, чтобы определить, где мы находимся – тут та же ситуация.

Если бы мы начали заезд вторыми, все равно было бы трудно сдержать «Мерседес» на стартовом отрезке, на первых 15 кругах, потому что временами они были на пять, шесть или семь десятых быстрее», – заявил руководитель «Астон Мартин».

«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

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