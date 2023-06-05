Ланс Стролл: «У «Мерседеса» была ракета на Гран-при Испании»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Джордж Расселл Майк Крак Авто

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о космической сущности болида «Мерседеса».

На Гран-при Испании Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Джордж Расселл – третьим. Стролл располагался на третьей позиции в начале заезда, однако уступил натиску «Мерседеса» и стал шестым.

«У них сегодня была ракета. Даже не знаю, где они нашли такую скорость. Я ожидал, что мы станем быстрейшими после «Ред Булл», ожидал, что после всех гонок в нынешнем году будет темп, чтобы достичь высоких результатов сегодня, но его просто не было», – сообщил канадец.

Прокомментировал прогресс «Мерседеса» и босс Стролла Майк Крак.

«Полагаю, пока слишком рано рассуждать, потому что мы не видели всей картины. В начале сезона потребовались две или три гонки, чтобы определить, где мы находимся – тут та же ситуация.

Если бы мы начали заезд вторыми, все равно было бы трудно сдержать «Мерседес» на стартовом отрезке, на первых 15 кругах, потому что временами они были на пять, шесть или семь десятых быстрее», – заявил руководитель «Астон Мартин».

«Мерседес» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 2-е место в Кубке конструкторов, Хэмилтон приблизился к Алонсо в личном зачете

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5 комментариев

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Совесть Черданцева
Если у Мерседеса была ракета, то что было у Ферстаппена?
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Пенс
Получается снова у мерсов космовоз и только масик тащит на скиле.
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Paninaro
Так рождаются мифы.
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RusSt
Просто Макс сразу уехал, и Лэнс его не видел всю гонку, поэтому думает что это у мерсов ракета)
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Grigpar
Ответ Совесть Черданцева
Если у Мерседеса была ракета, то что было у Ферстаппена?
Тот же Мерседес только образца года так 2020-го. :))
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