Ферстаппен и Чжоу – лучшие гонщики Гран-при Испании, Алонсо – 14-й, Леклер – 17-й по версии The Race

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Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Испании.

Сильнейшим признали победителя гонки – пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в то время как второе место досталось представителю «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюю, который завершил заезд девятым, третье – пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу.

Призеры Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса» расположились на четвертой и шестой строчках рейтинга, лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал 14-м, гонщик «Феррари» Шарль Леклер – 17-м.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Испании (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Эстебан Окон («Альпин»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
15. Ник де Врис («Альфа Таури»)
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Шарль Леклер («Феррари»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов

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6 комментариев

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Scorpio
Ответ Paninaro
Сайнц - третий? Однако.)
на 4 тачке пелетона, хз что еще он мог сделать вчера)
Еще повезло, что Астоны не ехали
А вот место Рассела непонятно, видимо за субботу аукнулось
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Paninaro
Сайнц - третий? Однако.)
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5hxrb7mywu
Сайнс третий понятно 🤦‍♂️
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ffmp
Соcайнс что забыл в 3-м месте большой вопрос. Один начинал с конца пелетона и к концу отстал от напарника на 30 секунд который начинал с первого ряда. И то стратегия для Леклера была выбрана сливная, в духе Феррари (17 кругов на харде, ~23 на софте 🤡 и потом снова хард). Все что нужно знать о чистом темпе между ними
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Paninaro
Ответ Scorpio
на 4 тачке пелетона, хз что еще он мог сделать вчера) Еще повезло, что Астоны не ехали А вот место Рассела непонятно, видимо за субботу аукнулось
Оценивать за весь уик-энд, как это сделали The Race, - такое себе. За квалу Сайнцу однозначно плюс, но за гонку - это новый день, новые условия.
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Scorpio
Ответ Paninaro
Оценивать за весь уик-энд, как это сделали The Race, - такое себе. За квалу Сайнцу однозначно плюс, но за гонку - это новый день, новые условия.
Мне кажется логичным - ведь гонка это продолжение достижений субботы
PS и тут по совокупности я бы Рассела на 3 место поставил
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