Ферстаппен и Чжоу – лучшие гонщики Гран-при Испании, Алонсо – 14-й, Леклер – 17-й по версии The Race
Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Испании.
Сильнейшим признали победителя гонки – пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в то время как второе место досталось представителю «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюю, который завершил заезд девятым, третье – пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу.
Призеры Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса» расположились на четвертой и шестой строчках рейтинга, лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал 14-м, гонщик «Феррари» Шарль Леклер – 17-м.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Испании (The Race)
Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов
Алонсо впервые в сезоне выпал из топ-4 и проиграл Строллу в гонке
Еще повезло, что Астоны не ехали
А вот место Рассела непонятно, видимо за субботу аукнулось
PS и тут по совокупности я бы Рассела на 3 место поставил