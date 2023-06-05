Ферстаппен и Чжоу – лучшие гонщики Гран-при Испании, Алонсо – 14-й, Леклер – 17-й по версии The Race

Издание The Race назвало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Испании.

Сильнейшим признали победителя гонки – пилота «Ред Булл» , в то время как второе место досталось представителю «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюю, который завершил заезд девятым, третье – пилоту «Феррари» .

Призеры Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из « » расположились на четвертой и шестой строчках рейтинга, лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал 14-м, гонщик «Феррари» Шарль Леклер – 17-м.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Испании (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Шарль Леклер («Феррари»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при Испании: провал «Феррари», прыжок «Мерседесов» на двойной подиум, волны обгонов

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