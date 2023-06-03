Фернандо Алонсо: «Повреждения стоили мне пару десятых. Не лучшая квалификация»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Фернандо Алонсо прокомментировал неудачную квалификацию на домашней трассе.

Пилот «Астон Мартин» уступил напарнику Лансу Строллу и занял девятую позицию в субботней сессии на Гран-при Испании. Алонсо объяснил, что ускориться ему помешало повреждение днища, полученное в первом сегменте – Фернандо совершил поездку по гравию.

«Повреждения стоили пару десятых, не более того. Ребята здорово сработали, пытались починить каждый раз, когда мы заезжали в боксы.

Последний круг в третьем сегменте вышел достаточно сильным, но я заехал на мокрый участок в десятом повороте – не лучшая суббота для меня. Надеюсь, воскресенье пройдет хорошо», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо сомневается, что сможет завоевать еще один подиум:

«Наверное, подиум слишком далек. Нужно нацеливаться на место в топ-5. У нас хороший темп, хорошая ситуация с деградацией шин.

Посмотрим, будет ли легче или тяжелее обгонять с новой конфигурацией трека, и что получится сделать с помощью стратегии. Но сегодня не лучший день для меня – жаль, что так сложилось для команды и болельщиков. В завтрашней гонке мы отдадим все силы».

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2 комментария

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Великий Алонсо
Завтра Великий ALO будет по очереди натягивать все эти нищие Макларены, Хаасы, Альпины. Приятно будет наблюдать за его прорывом и первоклассными обгонами. 🔥🔥🔥
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Завтра Великий ALO будет по очереди натягивать все эти нищие Макларены, Хаасы, Альпины. Приятно будет наблюдать за его прорывом и первоклассными обгонами. 🔥🔥🔥
Выше Стролла финиширует?)
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-1
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