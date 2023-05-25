Ник де Врис об ультиматуме со стороны Марко: «Для меня это не стало шоком. Такая ситуация – это вполне нормально для «Ф-1»

Пилот « » Ник де Врис поделился мнением о своем текущем положении.

Де Врису поставили ультиматум в руководстве «Ред Булл» – в ближайших Гран-при гонщик должен улучшить свои выступления и результаты, если хочет сохранить место в команде.

«Для меня это не стало шоком. Такая ситуация – это вполне нормально для нашей индустрии. Так было всегда – и в «Ред Булл» в частности, и в «Формуле-1» вообще.

Я искренне считаю, что сейчас ситуация ничем не отличается от того, что было в начале сезона. Ты всегда должен выступать на высоком уровне, давать результат, так было на протяжении всей моей карьеры.

Мне кажется, что как гонщик ты постоянно борешься за выживание, тебе всегда нужно давать результат, чтобы успешно продолжать карьеру. Так было всегда.

Вы можете не верить моим словам, но я правда не считаю, что сейчас нахожусь под большим давлением, чем в любое другое время.

Я определенно согласен с тем, что допустил слишком много ошибок, и признаю это. При этом я также считаю, что в некоторых моментах демонстрировал очень высокий темп, и это меня как раз обнадеживает, придает уверенности. Просто в итоге мне в таких моментах не удавалось исполнить все как надо, довести дело до конца. Но вот скорость у меня есть, в этом я уверен.

В то же время я понимаю, что допустил слишком много ошибок, чтобы в итоге получить хороший результат. Но это тоже часть процесса обучения, через который ты проходишь – иногда у тебя получается, а иногда нет. Все мы люди, все мы допускаем ошибки, а потом идем дальше», – рассказал де Врис.

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