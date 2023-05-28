Серхио Перес: «Я расплатился за квалификацию. Извиняюсь перед «Ред Булл» за недопустимую ошибку»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Кевин Магнуссен Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес извинился перед «Ред Булл» за аварию в квалификации к Гран-при Монако.

Перес стартовал 20-м и завершил гонку 16-м. Серхио проиграл два круга своему напарнику Максу Ферстаппену, отставание от лидера в личном зачете выросло до 39 очков.

«Мы расплатились за мою ошибку [в квалификации], она оказалась очень дорогой. Я должен извиниться перед всей командой, потому что совершать такую ошибку недопустимо.

Нужно двигаться дальше и извлечь выводы. Я не могу провести еще один уик-энд без очков с учетом борьбы в чемпионате», – заявил Перес.

Чеко также прокомментировал ход гонки:

«Все шло очень хорошо. К сожалению, я быстро попал в трафик, что вернуло нас на изначальную позицию. Потом пошел дождь, и я заехал в боксы последним. Затем я задел стену, это был хаос. Я сломал переднее крыло в контакте с Магнуссеном – он просто сломал его на выезде из шиканы, все пошло плохо. На таких позициях всегда приходится сильно рисковать».

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4 комментария

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Armeec1991
Тут перед Ньюи надо извиняться. Удивительно как Перес умудрился разложиться именно на трассе с 20-метровым подъёмным краном
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Lestyv
Увы, но о чемпионской интриге (или любом ее подобии) теперь точно можно забыть.
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Scorpio
Ответ Armeec1991
Тут перед Ньюи надо извиняться. Удивительно как Перес умудрился разложиться именно на трассе с 20-метровым подъёмным краном
Нарочно не придумаешь)
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