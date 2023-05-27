Эстебан Окон о 4-м месте: «Присутствует небольшое разочарование, но мы более-менее показали свой максимум»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон подвел итоги квалификации к Гран-при Монако.

Окон отметил, что полностью поддерживал решение выехать на финальную попытку чуть раньше конкурентов, хотя в итоге промежуточный поул обернулся лишь 4-м местом на стартовой решетке.

«Точно таким же образом нас сделали в Майами. Мы оставили финальный круг на самый последний момент и в итоге попали под красные флаги после инцидента с Леклером. И в этот раз мы хотели этого избежать.

Мы хотели выехать на трек чуть раньше, учитывая наличие двух свежих комплектов шин, что мы и сделали. К сожалению, на этот раз никаких красных флагов не было, но решение вполне могло окупиться. Нужно об этом помнить.

Конечно, присутствует небольшое разочарование от того, что мы оказались всего в 0,188 секунды от поула и того, что могло бы случиться. Если бы я чуть лучше вышел из поворота, то мог бы чуть сильнее остудить передние шины к паре последних поворотов, трудно говорить наверняка. Но в целом, как мне кажется, мы более-менее показали свой максимум.

Как бы то ни было, Фернандо стартует вторым. И я уверен, что он пойдет на любой риск, чтобы оказаться в лидерах к первому повороту. Надеюсь, он создаст какой-то хаос, что откроет нам дорогу наверх», – рассказал Окон.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Это хорошо, что Альпин позади АМ. Алонсо по идее должен уехать от Окона и заделать небольшой гандикап чтобы андерката не случилось.
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Листок яблони
Эстебан, ты третий. Фернандо, Вы второй. Макс показал максимум. Шарль, а Вас я попрошу остаться.
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