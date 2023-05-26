Тото Вольфф об обновлениях «Мерседеса»: «Теперь это наша новая основа – и нам нужно работать с ней»

Руководитель « » вполне доволен обновлениями болида W14.

На Гран-при Монако «Мерседес» привез обновленный кузов и подвеску, которые должны были дебютировать на отмененном этапе в Имоле. В результате во второй практике Льюис Хэмилтон показал шестое время, а Джордж Расселл – 12-е. В первой сессии пилоты «Мерседеса» стали третьим и 15-м соответственно.

«Сложно судить по Монако – правда, сложно. Но по крайней мере мы не увидели в поведении машины ничего, что показалось бы чем-то негативным», – поделился мнением об обновлениях Вольфф.

На вопрос о том, чувствуют ли теперь пилоты себя увереннее за рулем W14, Тото ответил так:

«Никогда не слышал, чтобы в Монако пилот говорил, что все хорошо! Думаю, тут все всегда на грани. Вы видели это на примере [пилота «Феррари» Карлоса] Сайнса (испанец попал в аварию походу второй практики – Sports.ru). Поэтому похвалы было не много, но мы определенно идем в верном направлении».

Также Вольфф подчеркнул, что гордится тем, как команда успела справиться с обновлениями перед этапом.

«Все серьезно поработали. Вы видите, что новый кузов полностью отличается от прошлого; передняя подвеска, днище тоже другие. Каждый в Брэкли сильно постарался, чтобы привезти это сюда. Теперь это наша новая основа – и нам нужно работать с ней».

Кроме того, шеф «Мерседеса» отметил темп пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена: голландец показал лучшее время во второй практике.

«На длинных отрезках Макс был в своей лиге. Думаю, на одном круге мы довольно близки друг к другу, по крайней мере сегодня. Но на длинных отрезках видно машину [«Ред Булл»], у которой есть мощность и нет износа шин. Они отлично поработали».

Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й