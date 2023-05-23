Юки Цунода: «В 2022-м забыл, как получать удовольствие от «Ф-1». Казалось, я гоняюсь ради контракта – это неправильно»

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 Гран-при Азербайджана Юки Цунода Авто

Юки Цунода рассказал о тяжелом периоде, когда гонки не делали его счастливым.

Значительную часть 2022 года гонщик «Альфа Таури» выступал ради того, чтобы получить контракт на свой третий сезон в «Формуле-1». В итоге новое соглашение было подписано лишь в конце сентября.

«Конечно, я полностью выкладывался, но сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что отсутствие контракта сильно отвлекало в период между Азербайджаном и Японией – долгое время. В тот момент я забыл, как получать удовольствие от «Формулы-1». Мне казалось, что я просто гоняюсь за команду ради контракта – это неправильно.

Когда в первой части сезона я показывал хорошие результаты, то по-настоящему наслаждался моментом. На мой взгляд, это главное.

О таких вещах не хочется думать. Я не выступаю ради контрактов, я выступаю, чтобы показать свой лучший уровень. Я все еще считаю себя одним из сильнейших гонщиков и хочу это продемонстрировать своими результатами и пилотажем», – сообщил Цунода.

По словам Юки, в этом году настрой совсем другой:

«Я получаю гораздо больше удовольствия от гонок, чем в предыдущие годы своей карьеры. Я понимаю, насколько для меня важны гонки, «Формула-1». Два года назад я такого не ощущал».

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2 комментария

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Алексей Гусев
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Minuvert
Ответ Алексей Гусев
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