Хуан-Пабло Монтойя: «Когда «Формула-1» вернется на знакомые де Врису трассы, ситуация должна улучшиться»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался в защиту де Вриса, чье место в « » оказалось под угрозой из-за невыразительных выступлений на старте сезона:

«Адаптироваться к «Формуле-1» нелегко. Думаю, ему просто нужно чуть больше времени. Мне кажется, что когда « » наконец вернется в Европу – на трассы, которые ему знакомы, – то ситуация для него улучшится.

Такое расписание сезона тоже добавило де Врису трудностей, он в самом начале сезона попал на все эти совсем не знакомые ему трассы. Как только он вернется на трассы, которые знакомы ему намного лучше, должны улучшиться и его выступления».

Монтойя прокомментировал и ультиматум, который поставил де Врису Гельмут Марко – нидерландскому гонщику дали несколько этапов, чтобы улучшить ситуацию, а сам Марко назвал это «желтой карточкой»:

«Да, такова реальность «Формулы-1». Ты должен давать результат. Тем не менее, де Врис, по крайней мере, все же показал некоторые признаки хороших выступлений, так что ему нужно дать немного больше времени, прежде чем выносить вердикт».

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