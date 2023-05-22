Хуан-Пабло Монтойя: «Когда «Формула-1» вернется на знакомые де Врису трассы, ситуация должна улучшиться»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался в защиту Ника де Вриса, чье место в «Альфа Таури» оказалось под угрозой из-за невыразительных выступлений на старте сезона:
«Адаптироваться к «Формуле-1» нелегко. Думаю, ему просто нужно чуть больше времени. Мне кажется, что когда «Формула-1» наконец вернется в Европу – на трассы, которые ему знакомы, – то ситуация для него улучшится.
Такое расписание сезона тоже добавило де Врису трудностей, он в самом начале сезона попал на все эти совсем не знакомые ему трассы. Как только он вернется на трассы, которые знакомы ему намного лучше, должны улучшиться и его выступления».
Монтойя прокомментировал и ультиматум, который поставил де Врису Гельмут Марко – нидерландскому гонщику дали несколько этапов, чтобы улучшить ситуацию, а сам Марко назвал это «желтой карточкой»:
«Да, такова реальность «Формулы-1». Ты должен давать результат. Тем не менее, де Врис, по крайней мере, все же показал некоторые признаки хороших выступлений, так что ему нужно дать немного больше времени, прежде чем выносить вердикт».
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