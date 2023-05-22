Новые дождевые шины «Пирелли» могут дебютировать на Гран-при Монако. В выходные ожидаются осадки

Теги Гран-при Монако Пирелли Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщики «Формулы-1», возможно, будут использовать новые дождевые шины на Гран-при Монако.

В ближайшие выходные, с 26 по 28 марта, в княжестве ожидаются осадки.

«Пирелли» подготовила «более эффективные» дождевые покрышки, которые не требуют применения термочехлов. Планировалось, что дебют состоится на Гран-при Эмилии-Романьи, однако гонку в Имоле отменили из-за наводнения.

Дождевые шины с повышенной эффективностью «Ф-1» введет с Гран-при Эмилии-Романьи

В «Пирелли» подтвердили ввод новых шин по ходу сезона-2023 – команды смогут протестировать их перед Гран-при Испании

1 комментарий

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Дмитрий Дудников
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