Руководитель «Астон Мартин»: «Команда не играет в лотерею – это одна из причин стабильных результатов»

Руководитель «Астон Мартин» поделился мнением о стабильных подиумах Фернандо Алонсо.

Испанец не выпадал из топ-4 после перехода в британскую команду: четырежды финишировал третьим и однажды четвертым.

«На мой взгляд, это показывает, что у нас сильная команда. Это показывает, что мы не идем на лишний риск, не играем в лотерею, а принимаем решения на основе данных, на основе результатов. Вот в чем одна из причин такой стабильности», – отметил Майк Крак роль коллектива.

В то же время менеджер признал просчет на : отправили на второй круг в первом сегменте квалификации на старых шинах, и канадец остался на 18-й строчке.

«Мы допустили большую ошибку. Удалось обойтись без помарок в плане развития болида, однако работа в квалификации получилась не лучшей».

Сомнения у Крака вызывают предстоящие гонки на высокоскоростных автодромах:

«Думаю, Монца, Лас-Вегас, возможно, Спа – по ним есть вопросы. Но еще есть время для доработок. Важно понимать, как ведет себя машина, как она себя проявляет в сравнении с конкурентами.

Мы повсюду слышим, что « » добивается большого прогресса, так что расслабляться нельзя. Но, полагаю, мы должны не сосредотачиваться на какой-то одной гонке, а постараться сделать все возможное в каждой из них».

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!