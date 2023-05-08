Ландо Норрис: «Де Врису надо попробовать тормозить раньше, но «Макларен» был медленным не из-за контакта»
Ландо Норрис поделился мнением о столкновении с Ником де Врисом.
Новичок «Альфа Таури» дошел до контакта с «Маклареном» Норриса на стартовом круге Гран-при Майами. В то же время Ландо признал, что инцидент не стал причиной неутешительного итога гонки – британец увидел клетчатый флаг 17-м.
«Он сделал это слишком поздно. Ему надо попробовать тормозить несколько раньше.
Это не изменило мой день. Не знаю, какие там повреждения. Безусловно, они есть, но темпа не хватало не из-за этого. Мы просто были медленными. Есть разные причины. Трасса нам не подходит, длинные повороты нам не подходят, температура нам не подходит, асфальт нам не подходит. Много аспектов.
Я уже говорил, что в этот уик-энд не было медленных болидов. Может, «Альфа Таури» стала еще одной медленной машиной, все остальные показали довольно высокую скорость. «Альфа Ромео» была невероятно быстрой, «Хаас» был невероятно быстрым, «Альпин» оказалась существенно быстрее. Я бы сказал, что мы были примерно там же, где раньше, просто остальные сделали большой шаг вперед. Во многом это связано с характеристиками машины, на мой взгляд.
Это разочаровывает. Длинная гонка, темпа не хватало для борьбы с кем-либо, мы далеки от очков. Тяжело, но я делал все, что мог», – сообщил Норрис после гонки.
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