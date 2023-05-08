Ландо Норрис: «Де Врису надо попробовать тормозить раньше, но «Макларен» был медленным не из-за контакта»

Ландо Норрис поделился мнением о столкновении с Ником де Врисом.

Новичок «Альфа Таури» дошел до контакта с « » Норриса на стартовом круге . В то же время Ландо признал, что инцидент не стал причиной неутешительного итога гонки – британец увидел клетчатый флаг 17-м.

«Он сделал это слишком поздно. Ему надо попробовать тормозить несколько раньше.

Это не изменило мой день. Не знаю, какие там повреждения. Безусловно, они есть, но темпа не хватало не из-за этого. Мы просто были медленными. Есть разные причины. Трасса нам не подходит, длинные повороты нам не подходят, температура нам не подходит, асфальт нам не подходит. Много аспектов.

Я уже говорил, что в этот уик-энд не было медленных болидов. Может, « » стала еще одной медленной машиной, все остальные показали довольно высокую скорость. « » была невероятно быстрой, « » был невероятно быстрым, «Альпин» оказалась существенно быстрее. Я бы сказал, что мы были примерно там же, где раньше, просто остальные сделали большой шаг вперед. Во многом это связано с характеристиками машины, на мой взгляд.

Это разочаровывает. Длинная гонка, темпа не хватало для борьбы с кем-либо, мы далеки от очков. Тяжело, но я делал все, что мог», – сообщил Норрис после гонки.

Ландо Норрис о 16-м месте в квалификации: «Выступили в соответствии с ожиданиями, нам просто не хватало темпа»

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