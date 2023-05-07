Стюарды не нашли нарушений в действиях Магнуссена – пилот «Хааса» сохранил 4-е место на старте Гран-при Майами

Пилот « » сохранил четвертую позицию на старте .

Магнуссен подозревался в блокировке по ходу квалификации, однако стюарды, рассмотрев все обстоятельства дела, решили никак не штрафовать датчанина.

Стюарды отметили, что ни один из гонщиков не продемонстрировал действий, которые можно было бы расценить как опасный пилотаж.

При этом Хэмилтон в момент инцидента находился на круге возвращения в боксы, поэтому речи о блокировке и потенциально испорченном быстром круге в данном случае не шло.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг