Стюарды не нашли нарушений в действиях Магнуссена – пилот «Хааса» сохранил 4-е место на старте Гран-при Майами

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Авто

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сохранил четвертую позицию на старте Гран-при Майами.

Магнуссен подозревался в блокировке Льюиса Хэмилтона по ходу квалификации, однако стюарды, рассмотрев все обстоятельства дела, решили никак не штрафовать датчанина.

Стюарды отметили, что ни один из гонщиков не продемонстрировал действий, которые можно было бы расценить как опасный пилотаж.

При этом Хэмилтон в момент инцидента находился на круге возвращения в боксы, поэтому речи о блокировке и потенциально испорченном быстром круге в данном случае не шло.

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

1 комментарий

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Sarumian
..Хэмилтон в момент инцидента находился на круге возвращения в боксы..

Продюсер гнал как таксист. В конце прямой все не мог определить с какой стороны обогнать.
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