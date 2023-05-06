«Макларен», «Уильямс» и «Астон Мартин» разместили на болидах эмблему в честь коронации Карла III
«Макларен» украсил машину на Гран-при Майами наклейкой, посвященной коронации нового монарха Великобритании Карла III.
«Специальная эмблема на MCL60 в особый уик-энд.👑🇬🇧
Все в команде «Макларен» поздравляют короля Карла III с коронацией. Мы желаем ему очень долгого и счастливого царствования», – сообщил британский коллектив «Формулы-1».
Также эмблему коронации разместили на своих болидах «Уильямс» и «Астон Мартин».
Коронация состоится сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве.
«Ливерпуль» включит «Боже, храни Короля» перед матчем с «Брентфордом» в день коронации Карла III. Фанаты могут освистать гимн или запеть You’ll Never Walk Alone
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Фото: соцсети команды «Макларен», сайт команды «Уильямс», соцсети «Формулы-1»
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