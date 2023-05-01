Леклер – лучший гонщик Гран-при Азербайджана, Ферстаппен – 5-й по версии The Race
Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Азербайджана.
Первую строчку в рейтинге занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим. Монегаск выиграл поул и квалификацию к спринту. Победитель спринта и гонки Серхио Перес стал вторым, а его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен – пятым. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, впервые в 2023 году оставшийся без подиума, расположился на третьей строчке рейтинга.
Одно из слабейших выступлений в Баку по версии издания продемонстрировал партнер Леклера Карлос Сайнс – испанец стал 17-м в списке.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Азербайджана (The Race)
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Джордж Расселл («Мерседес»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Юки Цунода («Альфа Таури»)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Карлос Сайнс («Феррари»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Ник де Врис («Альфа Таури»)
Леклер после гонки сказал что контролировал дистанцию. Когда стала секунда отрыва от Алонсо, он уехал на 4,5, а потом тупо доезжал гонку. Не стоит тешить себя фантазиями
Перес также только выигрывал позиции и взял 1-е места в обоих заездах. Очевидно 1-е место должно быть.
Щас бы Пересу отдавать за круиз контроль.
PS сасайнс 17, бгг
где там его фанатики, ждем ох...ых историй
и квалы и гонки а Перес на Феррари не приехал бы даже на подиум.
Привёз напарнику почти секунду в квале и 25секунд в гонке.
хорошо работал с резиной и не подпустил Алонсо у машины которого шины просто напросто не уходят.
Показал лучший 1-й и 3-й сектор но ошибся на втором.