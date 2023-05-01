Леклер – лучший гонщик Гран-при Азербайджана, Ферстаппен – 5-й по версии The Race

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Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Азербайджана.

Первую строчку в рейтинге занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим. Монегаск выиграл поул и квалификацию к спринту. Победитель спринта и гонки Серхио Перес стал вторым, а его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен – пятым. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, впервые в 2023 году оставшийся без подиума, расположился на третьей строчке рейтинга.

Одно из слабейших выступлений в Баку по версии издания продемонстрировал партнер Леклера Карлос Сайнс – испанец стал 17-м в списке.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Азербайджана (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Джордж Расселл («Мерседес»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Юки Цунода («Альфа Таури»)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Карлос Сайнс («Феррари»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Ник де Врис («Альфа Таури»)
 

Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд

12 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Scorpio
Ну все логично - дважды где были шансы, выжал 1 место, на дистанции пока не тянет тарантайка. Щас бы Пересу отдавать за круиз контроль. PS сасайнс 17, бгг где там его фанатики, ждем ох...ых историй
О каком круиз-контроле Переса можно говорить, когда после рестарта Макс сразу прошёл Леклера и был в секунде от мексиканца? Чеко вполне можно назвать лучшим, выдерживал темп Ферстаппена и даже отъехал от него, ни разу не подпустил на дистанцию атаки. Но Леклер тоже хорошо проехал, да
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+5
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Scorpio
Ответ Рнпрл Аари
Потерял две позиции, если б Алонсо раньше начал догонять мог бы и 4м приехать. В принципе особо выделить некого, Хэм, Алонсо, и Перес который выдержал темп Макса
Не потерял. Космовоз сейчас в своей лиге. Он приехал ровно там, где сегодня позволяет болид.

Леклер после гонки сказал что контролировал дистанцию. Когда стала секунда отрыва от Алонсо, он уехал на 4,5, а потом тупо доезжал гонку. Не стоит тешить себя фантазиями
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+4
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Grigpar
Ответ Рнпрл Аари
Потерял две позиции, если б Алонсо раньше начал догонять мог бы и 4м приехать. В принципе особо выделить некого, Хэм, Алонсо, и Перес который выдержал темп Макса
Да там не понятно как решают. Алонсо например имел проблемы с ДРС в квалах, но в итоге и в спринте 2-е позиции отыграл, и в гонке 2-е позиции тоже - максимизировал результат. Очевидное 2-е место. Леклер же только терял, пускай и РБ-лу.
Перес также только выигрывал позиции и взял 1-е места в обоих заездах. Очевидно 1-е место должно быть.
+4
-2
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<~Inter~>
Ответ Рнпрл Аари
Потерял две позиции, если б Алонсо раньше начал догонять мог бы и 4м приехать. В принципе особо выделить некого, Хэм, Алонсо, и Перес который выдержал темп Макса
Алонсо догонял его в середине гонки, но Леклер сразу же включился и вернул свой отрыв
+3
-1
+2
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Рнпрл Аари
Потерял две позиции, если б Алонсо раньше начал догонять мог бы и 4м приехать. В принципе особо выделить некого, Хэм, Алонсо, и Перес который выдержал темп Макса
+3
-2
+1
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Scorpio
Ну все логично - дважды где были шансы, выжал 1 место, на дистанции пока не тянет тарантайка.
Щас бы Пересу отдавать за круиз контроль.

PS сасайнс 17, бгг
где там его фанатики, ждем ох...ых историй
+3
-3
0
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Фанат спорта01
Ответ Kemal Gul
О каком круиз-контроле Переса можно говорить, когда после рестарта Макс сразу прошёл Леклера и был в секунде от мексиканца? Чеко вполне можно назвать лучшим, выдерживал темп Ферстаппена и даже отъехал от него, ни разу не подпустил на дистанцию атаки. Но Леклер тоже хорошо проехал, да
вот только на РБ леклер выиграл бы здесь всё.
и квалы и гонки а Перес на Феррари не приехал бы даже на подиум.
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Рнпрл Аари
Ответ Scorpio
Не потерял. Космовоз сейчас в своей лиге. Он приехал ровно там, где сегодня позволяет болид. Леклер после гонки сказал что контролировал дистанцию. Когда стала секунда отрыва от Алонсо, он уехал на 4,5, а потом тупо доезжал гонку. Не стоит тешить себя фантазиями
Нуу к последнему кругу Алонсо был в зоне ДРС, если б на круг раньше начал бы догонять то вполне мог обогнать, но что есть то есть. Но однозначно не лучший пилот гонки, но если считать весь ГП то тут либо он с двумя поулами либо Перес с двумя победами
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Рнпрл Аари
Ответ <~Inter~>
Алонсо догонял его в середине гонки, но Леклер сразу же включился и вернул свой отрыв
Я имею ввиду конец гонки когда он зашёл в зону ДРС Леклера
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Scorpio
Ответ Рнпрл Аари
Нуу к последнему кругу Алонсо был в зоне ДРС, если б на круг раньше начал бы догонять то вполне мог обогнать, но что есть то есть. Но однозначно не лучший пилот гонки, но если считать весь ГП то тут либо он с двумя поулами либо Перес с двумя победами
ну у нас есть слова самого Леклера, думаю его инженер держал руку на пульсе и сообщал об отрыве
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Потерял две позиции, если б Алонсо раньше начал догонять мог бы и 4м приехать. В принципе особо выделить некого, Хэм, Алонсо, и Перес который выдержал темп Макса
Выиграл квалы у машин которые на пол секунды быстрее и привёз мерсам и астонам которые примерно равны по скорости секунду.
Привёз напарнику почти секунду в квале и 25секунд в гонке.
хорошо работал с резиной и не подпустил Алонсо у машины которого шины просто напросто не уходят.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Да там не понятно как решают. Алонсо например имел проблемы с ДРС в квалах, но в итоге и в спринте 2-е позиции отыграл, и в гонке 2-е позиции тоже - максимизировал результат. Очевидное 2-е место. Леклер же только терял, пускай и РБ-лу. Перес также только выигрывал позиции и взял 1-е места в обоих заездах. Очевидно 1-е место должно быть.
а почему Перес не выиграл квалу на машине которая серьёзно быстрее нынешней Феррари?
Показал лучший 1-й и 3-й сектор но ошибся на втором.
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