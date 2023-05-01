Леклер – лучший гонщик Гран-при Азербайджана, Ферстаппен – 5-й по версии The Race

Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Азербайджана.

Первую строчку в рейтинге занял пилот «Феррари» , финишировавший третьим. Монегаск выиграл поул и квалификацию к спринту. Победитель спринта и гонки Серхио Перес стал вторым, а его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен – пятым. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, впервые в 2023 году оставшийся без подиума, расположился на третьей строчке рейтинга.

Одно из слабейших выступлений в Баку по версии издания продемонстрировал партнер Леклера Карлос Сайнс – испанец стал 17-м в списке.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Юки Цунода («Альфа Таури»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Оскар Пиастри («Макларен»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Карлос Сайнс («Феррари»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Ник де Врис («Альфа Таури»)

Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд