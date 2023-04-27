Фредерик Вассер об уходе Мекьеса: «В «Альфа Таури» действовали чересчур агрессивно, выпустив такой пресс-релиз. У Лорана долгосрочный контракт с «Феррари»

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда осталась не слишком довольной тем, как в « » объявили о переходе Лорана Мекьеса.

Мекьес, который является гоночным директором « », принял предложение «Альфа Таури» и в будущем займет должность руководителя команды.

«Во-первых я хочу сказать, что для Лорана это потрясающая возможность, учитывая то, что у нас с ним прекрасные отношения. И я точно не буду блокировать Лорану этот переход.

Тем не менее, если говорить о сроках, то в «Альфа Таури», как мне кажется, действовали чересчур агрессивно, выпустив такой пресс-релиз. Притом, что я нас есть долгосрочный контракт с Лораном и некоторые детали нам придется обсудить.

Я здесь в первую очередь для защиты интересов «Феррари». Для меня «Феррари» всегда есть и всегда будет на первом месте, а значит мне придется обсудить условия этого перехода.

У нас есть долгосрочный контракт с Лораном, и мы должны будем найти решение, которое будет лучшим для «Феррари». И мы примем решение о том, когда прекратим наше сотрудничество, в зависимости от того, когда он захочет перейти в «Альфа Таури». Мы все сделаем надлежащим образом».

Вассер также прояснил, почему еще недавно уверенно говорил о том, что Мекьес никуда не собирается уходить из «Феррари»:

«Потому что, как мне кажется, тогда предложение было совсем другим! К тому же я не могу идеальным образом поставить себя на место Лорана. Однако я считаю, что когда ты работаешь в «Формуле-1», отказаться от предложения стать руководителем команды практически невозможно».

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