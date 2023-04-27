Шарль Леклер: «Первые три гонки – катастрофа. Здорово, что появилась возможность восстановиться»

Шарль Леклер рассказал, что перестановки не являются главной проблемой «Феррари».

Спортивный директор Лоран Мекьес покинул Скудерию и станет руководителем «Альфа Таури». Ранее из « » в « » ушел глава отдела аэродинамики Давид Саншес.

По словам , гоночные результаты беспокоят его больше, чем смена менеджеров.

«Ну, честно говоря, на старте сезона выступления на трассе складываются не так, как хотелось бы. Первые три гонки для меня стали катастрофой.

Но здорово, что в последние три недели появилась возможность восстановиться, посмотреть, что можно оптимизировать.

Что касается событий вне трека, в команде происходит реструктуризация, это очевидно. У нас с Лораном были очень хорошие отношения. Но в команде все понимают, что у него появилась очень хорошая возможность, которой следовало воспользоваться. Такова ситуация.

Однако команда больше, чем один человек. И да, я вполне уверен в будущем, в идеях Фреда [ ]. На мой взгляд, он открыто говорит о том, чего и как хочет достичь. Пожалуй, это заряжает меня уверенностью как никогда. Несмотря на то, что, естественно, ситуация динамичная, я уверен в будущем», – сказал монегаск.

Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер

Леклер теперь композитор: опубликовал первый трек на фортепиано. Он очень печальный и называется в честь Гран-при