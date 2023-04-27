Юки Цунода: «У нас еще 19 гонок, чтобы Франц Тост остался доволен»

Теги Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что не гнал о грядущем уходе Франца Тоста с поста руководителя команды.

Цунода отметил, что команда постарается как можно лучше завершить сезон ради своего босса.

«Да, я очень удивился. Мы вместе обедали где-то за пять дней до этого объявления, и он ничего об этом не упоминал. Так что да, я удивился.

Как бы то ни было, впереди у нас есть еще 19 гонок, чтобы оставить его довольным. Надеюсь, что ради него мы сможем провести и завершить сезон в позитивном ключе. Нам нужно сильно дорабатывать машину, но у нас уже есть агрессивный план подготовки новинок, так что мы с нетерпением ждем продолжения.

В то же самое время я очень ценю то, что Франц Тост верил в меня и мою скорость на протяжении этих трех лет. Он всегда меня поддерживал, был рядом. Так что да, в оставшихся гонках я постараюсь загладить перед ним вину за все допущенные ошибки», – рассказал Цунода.

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