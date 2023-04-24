Даниэль Риккардо: «Меня не пугает, что в «Ф-1» мало мест на сезон-2024»

Даниэль Риккардо не переживает по поводу своего будущего в «Формуле-1».

Третий пилот «Ред Булл» рассказал, как относится к тому, что мест на сезон-2024 осталось мало, а все кокпиты в топ-командах заняты.

«Это меня не пугает. Так было всегда. И я понимал, что рискую, оставаясь без места. Но, на мой взгляд, понятно, чего я не хочу. Я не собираюсь просто занять какой-то кокпит, хотя желание гоняться есть. Я не хочу начинать с нуля, заново запускать карьеру.

Дело не в высокомерии – просто это уже осталось позади. Не думаю, что подобное меня мотивирует или станет тем ветром в паруса, который я ищу. Так что места в топ-командах становятся еще более дефицитными. Но я знаю, что именно там я буду выдавать свой максимум и преуспевать. Вот за чем я слежу», – объяснил австралиец.

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