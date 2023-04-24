Даниэль Риккардо: «Меня не пугает, что в «Ф-1» мало мест на сезон-2024»

Теги Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо не переживает по поводу своего будущего в «Формуле-1».

Третий пилот «Ред Булл» рассказал, как относится к тому, что мест на сезон-2024 осталось мало, а все кокпиты в топ-командах заняты.

«Это меня не пугает. Так было всегда. И я понимал, что рискую, оставаясь без места. Но, на мой взгляд, понятно, чего я не хочу. Я не собираюсь просто занять какой-то кокпит, хотя желание гоняться есть. Я не хочу начинать с нуля, заново запускать карьеру.

Дело не в высокомерии – просто это уже осталось позади. Не думаю, что подобное меня мотивирует или станет тем ветром в паруса, который я ищу. Так что места в топ-командах становятся еще более дефицитными. Но я знаю, что именно там я буду выдавать свой максимум и преуспевать. Вот за чем я слежу», – объяснил австралиец.

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5 комментариев

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Nothern Lord
Трудно представить, кто из топов в 2024м году мог бы захотеть взять Рика.
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Великий Алонсо
Рик себя переоценивает, он не Алонсо и не Шумахер, (хотя даже для них места в топ-команде не нашлось в солидном возрасте) никому из топов в 35 лет ты не нужен, да и в аутсайдерах тоже не факт. Свою репутацию знатно подбил прошлым сезоном с Норрисом, когда проиграл ему просто в одну калитку
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Incendier Deafening
Знает он что будет выдавать максимум в топ команде и преуспевать. Смешно-смешно)
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