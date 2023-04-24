Главный операционный инженер «Альфа Ромео»: «Боттас и Чжоу выступают на схожем уровне»
Главный операционный инженер «Альфа Ромео» сравнил мастерство пилотов команды.
По мнению Шеви Пужолара, в первых трех гонках сезона-2023 Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй были близки.
«Я считаю, что гонщики на схожем уровне. Когда кто-то из них оказывается быстрее или медленнее, влияют обстоятельства.
В первой гонке Валттери выступил очень сильно, а на последних двух этапах сказались обстоятельства, в том числе в квалификациях, и казалось, что Чжоу сильнее. Но я бы сказал, что они выступают на схожем уровне», – заявил Пужолар.
Боттас набрал четыре балла в нынешнем году, Чжоу – два.
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