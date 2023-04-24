Главный операционный инженер «Альфа Ромео»: «Боттас и Чжоу выступают на схожем уровне»

Главный операционный инженер «Альфа Ромео» сравнил мастерство пилотов команды.

По мнению Шеви Пужолара, в первых трех гонках сезона-2023 Валттери Боттас и были близки.

«Я считаю, что гонщики на схожем уровне. Когда кто-то из них оказывается быстрее или медленнее, влияют обстоятельства.

В первой гонке Валттери выступил очень сильно, а на последних двух этапах сказались обстоятельства, в том числе в квалификациях, и казалось, что Чжоу сильнее. Но я бы сказал, что они выступают на схожем уровне», – заявил Пужолар.

Боттас набрал четыре балла в нынешнем году, Чжоу – два.

Боттас разделся для разворота главного журнала о «Ф-1». Узнали у автора идеи – как это удалось?

Валттери Боттас: «Я не мог прийти в паддок «Ф-1» в майке и шлепанцах несколько лет назад»