Дэн Тиктум: «Нескольких гонщиков «Ф-1» нужно заменить пилотами «Формулы E»
Дэн Тиктум считает, что уровень спортсменов в «Формуле-1» и «Формуле E» сопоставим..
Тиктум был юниором двух команд «Ф-1» – сначала «Ред Булл», затем «Уильямса». В настоящий момент британец выступает в «Формуле E» за «Нио». Дэн отметил, что ряд представителей «Ф-1» занимают свои места незаслуженно.
«На мой взгляд, фактически каждый гонщик [«Формулы E»], за исключением пары человек, может легко выступать в «Формуле-1». Некоторые гонялись там и должны были остаться дольше.
На таком уровне, скажем так, мы все превосходим 99 процентов пилотов по таланту. Но если появляется человек, чей уровень выше 98,7 процента гонщиков, и у него есть десять миллионов фунтов, это подспорье. И, наверное, он может выступать более или менее так же хорошо, как и парень, которого он вытеснил.
Мне кажется, «Формула E» – одна из немногих серий в мире, где всем гонщикам платят как настоящим профессионалам, и тот факт, что мы все получаем зарплату, говорит сам за себя. Есть несколько пилотов «Формулы-1», которые, я считаю, не должны там находиться, и есть гонщики «Формулы E», которыми нужно их заменить.
Если я квалифицируюсь ближе к хвосту из-за маленькой ошибки, то думаю: «Что ж, я в хвосте, но отстал на половину десятой или что-то такое». Мы так близки, что финиш в конце пелотона в «Формуле E» не столь унизителен в сравнении с другими категориями», – сообщил Тиктум.
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Такой вот уровень ФЕ.
Так что не надо нам тут лапши британской)