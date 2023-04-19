Карлос Сайнс: «Я очень разочарован тем, что в ФИА отказали нам в праве на пересмотр дела»

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс остался разочарован решением стюардов не пересматривать ситуацию с его штрафом на Гран-при Австралии.

Коллегия стюардов сочла собранные «Феррари» новые доказательства недостаточными для повторного открытия дела, в результате чего штраф Сайнса в 5 секунд, из-за которого испанец выпал из топ-10 на финише, остался в силе.

«Я очень разочарован тем, что в ФИА отказали нам в праве на пересмотр дела. Сейчас, по прошествии двух недель я по-прежнему считаю, что наказание не соответствовало нарушению и дело нужно было как минимум пересмотреть, с учетом представленных нами новых доказательств и аргументов. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы улучшить некоторые вещи в будущем.

Вопрос последовательности принятия решений при рассмотрении разных инцидентов постоянно поднимается на протяжении уже многих сезонов, и мы должны действовать четче, во благо «Ф-1». Как бы то ни было, случившееся в Австралии уже в прошлом, и я на 100 процентов сосредоточен на подготовке к следующей гонке в Баку», – рассказал Сайнс.

Вираж в австралийской аварии Сайнса и Алонсо: «Феррари» телеметрией докажет ответственность Фернандо

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Тимощенко
иногда кажется что он прикидывается дурачком, нечего там пересматривать, разве что повтор, где видно 100% нарушение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бндэщ
кто нибудь скажет Карлосу, что гонки надо выигрывать несколько иначе? Ну что за двойные стандарты - как Квят, так торпеды, а как Сайнс так пострадавший...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий