Карлос Сайнс: «Я очень разочарован тем, что в ФИА отказали нам в праве на пересмотр дела»

Пилот «Феррари» остался разочарован решением стюардов не пересматривать ситуацию с его штрафом на .

Коллегия стюардов сочла собранные «Феррари» новые доказательства недостаточными для повторного открытия дела, в результате чего штраф Сайнса в 5 секунд, из-за которого испанец выпал из топ-10 на финише, остался в силе.

«Я очень разочарован тем, что в отказали нам в праве на пересмотр дела. Сейчас, по прошествии двух недель я по-прежнему считаю, что наказание не соответствовало нарушению и дело нужно было как минимум пересмотреть, с учетом представленных нами новых доказательств и аргументов. Мы должны продолжать работать вместе, чтобы улучшить некоторые вещи в будущем.

Вопрос последовательности принятия решений при рассмотрении разных инцидентов постоянно поднимается на протяжении уже многих сезонов, и мы должны действовать четче, во благо «Ф-1». Как бы то ни было, случившееся в Австралии уже в прошлом, и я на 100 процентов сосредоточен на подготовке к следующей гонке в Баку», – рассказал Сайнс.

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