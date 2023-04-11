Роб Смедли: «Феррари» – религия в Италии: сначала возносят на пьедестал, потом плюют в тебя в буквальном смысле»

Роб Смедли поделился мыслями об одержимости итальянских тифози «Феррари».

«На мой взгляд, на ключевых менеджеров, особенно тех, кто общается с прессой, ложится громадная ответственность. В этом нет сомнений. Я уже говорил, что «Феррари» в Италии можно назвать религией. Определенно.

Это национальная команда – ты представляешь страну, а не просто бренд. Так что это трудно, нужна толстая кожа, потому что все идет циклами. И я сам помню: тебя возносят на пьедестал, считают кем-то невероятным, а через четыре или шесть недель, через два месяца плюют в тебя на улице в буквальном смысле.

Честно говоря, это тяжелая дихотомия, и такое нужно просто переждать. Нужно в каком-то плане смешать взлеты и падения, дабы достичь равновесия с эмоциональной точки зрения. А равновесие необходимо, чтобы давать результат изо дня в день», – высказался директор «Формулы-1» по системам данных, ранее работавший в Скудерии.

также поделился советом с новым руководителем «Феррари» Фредериком Вассером:

«Когда говорят, какой ты классный, важно не слушать – то же относится к словам о твоей никчемности. Полагаю, предстоит пройти через все это. В «Феррари» другое напряжение, другой уровень давления. Но надо смириться, это часть работы».

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