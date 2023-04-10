Андреа Стелла: «Макларену» было некомфортно без очков, мы боремся за пятую позицию по меньшей мере»

Андреа Стелла сообщил, как «Макларен» чувствовал себя без очков.

Команда впервые попала в топ-10 на . Успех Ландо и позволил «Макларену» подняться с десятого на пятое место в Кубке конструкторов.

«Это важно, потому что без очков некомфортно. В конечном счете мы по меньшей мере боремся за пятую позицию в нынешнем сезоне.

В то же время мы понимаем, что заработали 12 очков в особых обстоятельствах. Если мы не улучшим машину, то не остаемся на пятом месте.

Хотел бы сказать, что 700 специалистов на трассе и в Уокинге должны преобразовать такой результат в еще большую энергию на развитие болида, чтобы мы могли регулярно попадать в очки», – отметил руководитель « ».

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