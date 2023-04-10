Андреа Стелла: «Макларену» было некомфортно без очков, мы боремся за пятую позицию по меньшей мере»

Теги Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Андреа Стелла сообщил, как «Макларен» чувствовал себя без очков.

Команда впервые попала в топ-10 на Гран-при Австралии. Успех Ландо Норриса и Оскара Пиастри позволил «Макларену» подняться с десятого на пятое место в Кубке конструкторов.

«Это важно, потому что без очков некомфортно. В конечном счете мы по меньшей мере боремся за пятую позицию в нынешнем сезоне.

В то же время мы понимаем, что заработали 12 очков в особых обстоятельствах. Если мы не улучшим машину, то не остаемся на пятом месте.

Хотел бы сказать, что 700 специалистов на трассе и в Уокинге должны преобразовать такой результат в еще большую энергию на развитие болида, чтобы мы могли регулярно попадать в очки», – отметил руководитель «Макларена».

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1 комментарий

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Листок яблони
Скорее всего, Макларен будет финишировать во второй десятке.
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