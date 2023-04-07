«Я буду счастлив, если это случится». Марк Уэббер надеется, что Пиастри станет более успешным гонщиком

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что с интересом следит за прогрессом .

Уэббер является менеджером своего соотечественника и отметил, что первый стал для Пиастри крайне ценным с точки зрения полученного опыта:

«Приятно видеть, как он проходит через все это, получая феноменальный опыт. Каждый день его ждет что-то новое, с опытом он постепенно становится все лучше и лучше. Как знает каждый из нас, кто выступал на этом высочайшем уровне, опыт нельзя купить – его можно только получить, справляясь с задачей в столь сложных условиях, со всеми этими красными флагами, рестартами, квалификацией, проходивших в смешанных условиях практиками.

Пиастри уехал из Мельбурна, получив огромное количество опыта, который в том числе пригодится ему в гонке следующего года».

По словам Уэббера, он будет очень рад, если Пиастри удастся превзойти его и стать более успешным гонщиком:

«Если я начну говорить с ним о моей карьере, он уснет со скуки! У него большие амбиции, он хочет многого добиться – выпив со мной по бокалу красного вина и попутно уничтожив мой шкаф с трофеями (смеется). И я скажу так – я буду счастлив, если это случится».

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